Wellington Paranormal, il trailer

È in arrivo su The CW, a luglio, la serie tv “Wellington Paranormal”. La notizia è stata diffusa dopo l’ufficializzazione della terza stagione di “What we do in The Shadows”, di cui è lo spin-off

The CW ha rilasciato il trailer ufficiale della serie tv, in uscita a luglio, “Wellington Paranormal”, lo spin-off di “What we do in The Shadows” . In attesa di poter vedere la terza stagione dello show principale, prevista per settembre, gli ideatori regalano ai tantissimi fan uno show basato sulle vicende dei due poliziotti O’Leary e Minogue .

Wellington Paranormal, la trama

Di cosa tratterà, in sostanza, Wellington Paranormal? Questa la sinossi della serie tv:

“Il sergente Ruawai Maaka, della polizia di Wellington, chiede l'aiuto degli agenti Minogue e O'Leary per affrontare gli eventi paranormali che stanno affliggendo la capitale della Nuova Zelanda. In stile reality show poliziesco, la prima stagione segue i poliziotti mentre indagano su alcuni casi soprannaturali: la possessione da parte di un demone di un adolescente, una denuncia per rumore in una casa infestata e una rapina in una banca del sangue".

Wellington Paranormal, parla Jemaine Clement

Jemaine Clement, co-sceneggiatore e co-regista di “Wellington Paranormal”, ha affermato di essere sconvolto dalle tante tipologie di possessioni demoniache che esistono nel mondo.

“Per sviluppare la serie tv - ha affermato - ci siamo focalizzati proprio su questi fenomeni.”

I fan di “What we do in The Shadows” sono in attesa, ormai da anni, di un altro spin-off, ovvero “We are Wolves”, la serie tv che dovrebbe essere incentrata sui lupi mannari che compaiono nel film.

Nel frattempo, la serie tv principale vedrà ancora per protagonisti gli attori Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillen, Kayvan Novak e Mark Proksch.

Wellington Paranormal, il cast

Nello spin-off saranno presenti Mike Minogue, che interpreterà l’ufficiale Mike Minogue, Karen O'Leary, che presterà il volto all’ufficiale O'Leary e infine Maaka Pohatu, nel ruolo del sergente Ruawai Maaka. Minogue e O'Leary erano già i protagonisti del film What We Do In the Shadow.

La serie tv è stata ideata dagli stessi creatori di What We Do In The Shadows Jemaine Clement e Taika Waititi. Gli episodi sono stati scritti da Clement, Paul Yates, Melanie Bracewell e Jessica Hansell e diretti da Clement, Jackie van Beek e Tim van Dammen.

What we do In the Shadows, il film

Le serie tv “Wellington Paranormal” e What we do in The Shadows” si ispirano all’omonimo film del 2014, diretto da Taika Waititi e Jemaine Clement.

Il lungometraggio, della durata di 86 minuti, è in stile mockumentary, ovvero un “falso documentario” in cui una troupe segue la vita di alcuni vampiri: Viago, Vladislav, Deacon e Petyr.