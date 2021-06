Loki, chi è la variante vista nel secondo episodio?

Il dio degli inganni ha evitato la morte grazie a un incidente avvenuto durante “Avengers: Endgame”. Deve però rispondere della distorsione temporale causata. Per un soffio ha evitato l’eliminazione, risultando fondamentale per la cattura di una variante.

Così come accaduto con “ WandaVision ” e “ The Falcon and the Winter Soldier ”, anche “Loki” sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. La nuova serie Disney, legata alla Fase 4 del MCU, vede Tom Hiddleston come protagonista.

Con questo termine lo show fa riferimento a esseri le cui azioni si discostano dal piano preconfigurato. Le costanti variazioni generate potrebbero condurre a un disallineamento della linea temporale unica, generando, così come fu un tempo, un multiverso in costante conflitto.

È bene sottolineare come da questo punto in poi si entri in zona Spoiler Alert . Le rivelazioni, ad oggi, sono scarne, essendo stati proposti pochi episodi, ma è bene avvertire chiunque non abbia ancora iniziato la serie.

Si arriva a un faccia a faccia tra i due, con il pubblico che scopre che il nuovo Loki è una donna, interpretata da Sophia Di Martino. Non è una novità, per gli amanti dei fumetti Marvel, considerando come la natura mutaforma del dio lo abbiano spinto spesso ad assumere sembianze differenti. Nel 2008 fa il suo ritorno nei panni di Lady Sif, per fare un esempio calzante.

Fin qui tutto sarebbe in qualche modo lineare, ma con Loki le sorprese sono dietro l’angolo. Se è vero che nella maggior parte dei titoli di coda si fa riferimento a Sophia Di Martino come la variante, guardando ai doppiatori in castigliano si nota qualcosa. Il suo nome è Sylvie, ovvero la seconda Incantatrice. La prima, Amora, viene uccisa da Loki nei fumetti, ma nel 2009 è proprio lui a conferire il potere a Sylvie Lushton, terrestre.

Come sempre accade, le nuove uscite di produzioni legate a importanti franchise scatenano grandi discussioni sui social. Reddit è in tal senso uno dei “luoghi” più frequentati. Si scopre, proprio qui, che il nome di Sylvie appare nell’episodio, in un fascicolo. Si fa riferimento a lei come a Sylvie Laufeydottir, il che è una versione femminile del cognome utilizzato per Loki. Se la prima rivelazione spinge in una chiara direzione, la seconda ci riporta indietro. La variante sarà dunque Lady Loki, l’Incantatrice o una versione ibrida delle due?