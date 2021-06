La Bella e La Bestia, confermata la serie prequel Disney +

Come riportato dal magazine The Wrap, la produzione avrà inizio nella primavera del 2022

Gary Marsh, President e Chief Creative Officer di Disney Branded Television, ha dichiarato: “Per tutti coloro che si sono sempre chiesti in che modo un bruto come Gaston e uno come LeTont possano essere diventati amici e partner o come un’incantatrice mistica sia arrivata a lanciare quel fatidico incantesimo in grado di trasformare un principe in una bestia, questa serie fornirà finalmente quelle risposte e ne farà nascere tante altre”.