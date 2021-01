Pinocchio, Luke Evans si aggiunge al cast

Un romanzo che ha appassionato milioni di lettori in tutto il mondo, avventure che hanno entusiasmato e divertito, ora Pinocchio sta per tornare. Poche ore fa Deadline ha annunciato in esclusiva il coinvolgimento di Luke Evans ( FOTO ) nella nuova pellicola firmata Robert Zemeckis.

L’attore troverà sul set Tom Hanks (FOTO), chiamato a interpretare Geppetto.

Robert Zemeckis e Tom Hanks tornano quindi a lavorare insieme dopo i grandi successi di Polar Express, Cast Away e Forrest Gump, quest’ultimo premiato con ben sei statuette agli Academy Awards, tra le vittorie anche quelle nelle categorie Miglior film, Miglior regia e Miglior attore protagonista.

La sceneggiatura della pellicola è a opera di Robert Zemeckis e Chris Weitz, mentre la produzione è stata affidata a Andrew Miano e a Chris Weitz.

Non ci sono notizie per quanto riguardo l’inizio delle riprese, le location e la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli sugli sviluppi futuri.