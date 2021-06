Invasion, il teaser trailer della serie di Apple TV+ con Sam Neil

“Restate aggrappati alla vostra umanità”. È questo il messaggio del teaser trailer di “Invasion”, che analizza gli effetti devastanti di un’invasione aliena attraverso personaggi sparsi in differenti continenti Condividi:

Apple ha diffuso il teaser trailer di “Invasion”, nuova serie TV che mescola drama e fantascienza, annunciando anche la data d’uscita. Un titolo particolarmente atteso, suddiviso in un totale di dieci episodi. Un progetto di Simon Kinberg, produttore candidato all’Oscar e agli Emmy, con alle spalle film come “X-Men”, “Deadpool” e “The Martian”, e David Weil, noto per “Hunters”.

Si tratta di un nuovo prodotto che andrà ad arricchire il catalogo di Apple TV+, con i primi tre episodi caricati il 22 ottobre 2021, ai quali ne seguirà uno nuovo ogni settimana. Nel filmato diffuso si fa riferimento alla domanda che tutti noi ci poniamo. Si parla di quella ragione ultima per la quale siamo venuti al mondo. In alcuni rari casi il destino offre una risposta concreta, così come in "Invasion". La generazione che popola la Terra durante gli eventi narrati ha un solo scopo, aggrapparsi alla propria umanità, fare fronte comune e respingere chi intende appropriarsi della loro casa. "C'è una ragione per la quale siamo su questa Terra. Uno scopo per tutto questo. Nel corso della nostra vita riusciamo a comprendere il perché. Perché io? A volte sono più cose, la maggior parte delle volte è una sola cosa. Un'unica ragione per tutto. Dopo tutti questi anni, non c'è nulla, fino a oggi. Tutti questi segni. Forse Dio mi ha dato qualcosa. Qualcosa di più grande. Forse questa è la ragione di tutto questo. Ci schiereremmo finalmente".