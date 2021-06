Disney Plus Star, in arrivo 20 nuove serie TV Original

Tra il 2021 e il 2022 arriveranno ben 20 nuove produzioni, tra HULU, FX e National Geographic. Serie annunciate e non, docuserie, drama e tanto altro Condividi:

Il progetto Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, continua la propria crescita. Grande attenzione è rivolta al mondo MCU, con la serie “Loki”, con Tom Hiddleston, pronta a fare il proprio esordio dopo i successi di “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier”. Spazio però anche per titoli che andranno a caratterizzare il catalogo italiano Star Original. A tal proposito sono state annunciate 20 nuove serie TV, che negli Stati Uniti debutteranno su HULU e FX, che in Italia troveranno spazio su Disney+, consentendone la visione a chiunque accetti di pagare l’abbonamento completo.

Nuove serie TV HULU e FX approfondimento Le migliori serie tv da vedere a giugno Una delle più attese è di certo “Only Murders in the Building”, con Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Una comedy che vede tre estranei condividere una vera e propria ossessione per il true crime. Di colpo, però, si ritrovano coinvolti in un delitto. Dovranno collaborare per risolvere un caso di omicidio avvenuto nel loro palazzo. Il debutto è atteso per il prossimo autunno. “Dopesick” è invece uno show incentrato sulla lotta alla dipendenza dagli oppiacei negli Stati Uniti. Nel 2022 spazio a “Pam & Tommy”, serie drammatica biografica incentrata sulla storia del primo video virale al mondo. Si tratta del sex tape di Tommy Lee e Pamela Anderson, interpretati da Sebastian Stan e Lily James.