Jupiter's Legacy, non ci sarà una seconda stagione: arriva Supercrooks

Un annuncio importante per i fan di “ Jupiter's Legacy ”: Netflix ha cancellato la possibilità di una seconda stagione risolvendo i contratti con gli attori che sono liberi di prendere parte ad altre produzioni. Il gigante dello streaming ha annunciato di volersi concentrare sullo sviluppo di “Supercrooks”, basato sempre sui fumetti di Mark Miller passando da una serie incentrata sui supereroi a una sui supercattivi . “ Jupiter's Legacy” aveva debuttato lo scorso 7 Maggio ed è andata in onda solo per una stagione.

Il progetto “Supercrooks”

approfondimento

Jupiter's Legacy, le foto del backstage della serie Netflix

I due autori del graphic novel “Jupiter's Legacy” Mark Millar e Frank Quitely, coinvolti nella serie in veste di produttori, sono pronti a un nuovo capitolo per il piccolo schermo che svilupperà gli eventi che interessano i cattivi della storia. “Supercrooks” è un'altra miniserie a fumetti ambientata nello stesso universo di “Jupiter's Legacy”. Millar si è detto fiero del lavoro fatto su questa serie che affronta le origini della storia ma allo stesso tempo ha mostrato interesse per uno sviluppo che riguarda i villain, da sempre la parte divertente delle storie di supereroi. Il fumetto “Supercrooks” è stato creato con Leinil Francis Yu; su questa storia è in lavorazione anche una serie anime attesa su Netflix entro la fine dell'anno cui si affiancherà questa nuova versione live-action.