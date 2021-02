Netflix apre le porte ai supereroi, mostrando al pubblico il teaser trailer di “ Jupiter’s Legacy ”, serie TV che propone un adattamento live-action dell’omonima saga a fumetti di Mark Millar e Frank Quitely. Un totale di otto episodi per uno show che promette di far parlare di sé. In molti ritengono possa trattarsi di un nuovo grande successo, al pari di “ The Umbrella Academy ”. Il breve filmato ha inoltre svelato la data d’uscita, ovvero il 7 maggio 2021 .

Nessuna immagine è stata mostrata per quanto concerne cast o scenografia. Il teaser si è infatti limitato a presentare una voce narrante, atta a introdurre il tema portante dello show, e la data d’uscita.

Sappiamo però quale sarà il cast della serie. Josh Duhamel è stato scelto per interpretare Sheldon Sampson. Questi è il capo di una squadra composta unicamente da supereroi, nota come The Utopian. Leslie Bibb è invece Grace Sampson. È la moglie di Sheldon. Il fratello maggiore è invece Walter Sampson, interpretato da Ben Daniels. Elena Kampouris è invece la figlia di Sheldon e Grace. Il suo personaggio è quello di Chloe Sampson. Suo fratello è Brandon Sampson, interpretato da Andrew Horton. Per quanto questa famiglia rappresenti il cuore di The Utopian, non sono i soli a farne parte. Spazio per Mike Wade, ovvero Fitz Small. Il gruppo dovrà contrastare un potente villain. Si tratta di Matt Lanter, che interpreta George Hutchene. Un tempo questi era il miglior amico di Sheldon ma ora sono irrimediabilmente l’uno contro l’altro.