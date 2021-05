Jupiter's Legacy, le foto del backstage della serie Netflix

I volumi hanno visto la luce per la prima volta nel 2013, pubblicati da “Image Comics”. Il progetto vede direttamente coinvolti entrambi gli autori, Millar e Quitely. Questo show fa parte di un piano a lungo raggio della piattaforma streaming. È importante ricordare, infatti, come nel 2017 abbia trovato l’accordo per l’acquisizione del Millarworld .

Lo show è un superhero drama , la cui trama attraverso svariati decenni. Occhi puntati su una celebre generazione di supereroi, che per quasi un secolo hanno protetto l’umanità. Un compito gravoso, portato a termine in maniera a dir poco eccellente.

È tempo però di farsi da parte, cedendo il passo alla nuova generazione. Intendono lasciare la propria eredità nelle mani dei propri figli. Un processo che genera forti tensioni tra le nuove leve, desiderose di mettersi in mostra. Tutti vogliono evidenziare il proprio valore, chiarendo d’essere all’altezza della grande generazione che li ha preceduti. In breve diventa alquanto chiaro come i nuovi eroi non siano ancora pronti. Lo show analizza complesse dinamiche familiari, pur sfruttando situazioni a dir poco eccezionali, considerando i poteri dei protagonisti. Giochi di potere e tradimenti saranno all’ordine del giorno in questo duro confronto tra passato e presente.