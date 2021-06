SpongeBob, il teaser trailer della serie-spin off su Patrick Stella

La serie animata segue le avventure del giovane Patrick che è intento a organizzare il suo primo show a casa dei suoi genitori. Sua sorella minore, Squidina, lo aiuta lavorando dietro le quinte per essere certa che tutto funzioni e che il risultato finale sia impeccabile. I loro genitori, Bunny e Cecil, e il caro nonno, lo spronano e lo sostengono in modi divertenti e a tratti assurdi.

Non è il primo spin-off annunciato da Nickelodeon. L’emittente televisiva, infatti, aveva già anticipato l’uscita di Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years, che ha esordito all’inizio dell’anno su Paramount+. Il prequel della serie animata originale vede come protagonista proprio il giovane SpongeBob, alle prese con rocambolesche avventure durante un campo estivo.

I nuovi personaggi dello spin-off “The Patrick Star Show”

La serie spin off dedicata a Patrick Stella segue la giovane stella marina mentre conduce un programma tutto suo dalla sua cameretta, che per l’occasione viene trasformata in una televisione.

Grazie a questa serie animata vengono introdotti dei nuovi personaggi nel mondo di SpongeBob: Cecil Stella, il papà divertente e spensierato di Patrick, Bunny Stella, la mamma amorevole, Squidina Stella, la sorella di 8 anni del personaggio principale e GrandPat Stella, il nonno delle due stelle marine, nonché il componente più intelligente di tutta la famiglia.

Sulla pagina ufficiale Instagram di Nickelodeon è stato postato un “reel” in cui viene annunciata l’uscita della serie: “E pronto per essere la star dello show. The Patrick Star Show è in arrivo a luglio.”, scatenando così l’entusiasmo dei tantissimi fan.