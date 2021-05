Un appuntamento di enorme successo, in cui erano presenti non solo Luke Adams, ma anche decine di assistenti e un presentatore d’eccezione, che ha introdotto la serata con disinvoltura. Un vero e proprio cinema all’aperto, dunque, dotato di un maxischermo, di un proiettore e di un impianto sonoro di altissimo livello, per regalare ai presenti una serata unica e spettacolare.

Friends, la Reunion: l’episodio speciale della celebre serie tv

Friends, la reunion: cos'è successo nell’atteso episodio speciale

La puntata/evento di Friends è andata in onda giovedì 27 maggio, in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, nella versione in lingua originale ma sottotitolata.

Un grande show della durata di 1 ora e mezza circa in cui i noti protagonisti, Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Joey (Matt LeBlanc), Phoebe (Lisa Kudrow) e Chandler (Matthew Perry) si sono ritrovati, per rendere omaggio alla serie tv, vista in streaming più di 10 miliardi di volte.

Un “effetto malinconia” che ha catturato soprattutto i Millennials, ma che non ha convinto del tutto gli addetti ai lavori, convinti che la puntata non abbia aggiunto nulla di più alla serie originale.

Dopo 17 anni dall’ultima puntata, il cast stellare è tornato sul set con cachet che hanno sfiorato i 2 milioni di dollari (compreso il compenso della Aniston, che nonostante sia l’attrice più famosa del gruppo, non sembra avere protestato per ricevere una somma più alta rispetto agli altri.)