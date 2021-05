Black Summer 2, pubblicato il trailer

Black Summer , la serie horror prequel di Z Nation sta per tornare. Netflix ha infatti da poco diffuso il trailer di Black Summer 2 , in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 17 giugno ( disponiible anche su Sky Q ).

I creatori sono Karl Schaefer e John Hyams, gli stessi di Z Nation, di cui Black Summer è prequel. Ecco la sinossi ufficiale della prima stagione: “Ambientata negli oscuri primi giorni di un’apocalisse zombie, Black Summer ha come protagonista Jaime King nel ruolo di Rose, una madre strappata a sua figlia che intraprende un viaggio straziante per ritrovarla, e si unisce a un piccolo gruppo di rifugiati americani. Questi completi estranei devono combattere per tornare dai propri cari, ma mentre affrontano un nuovo mondo ostile, Rose e la sua squadra sono costretti a prendere decisioni brutali per lottare contro gli zombie… ma anche gli uni contro gli altri”. “L’inverno arriva con nuove sfide da vivere con il sangue freddo durante l’apocalisse zombie, con le violente milizie che si trovano ad affrontare morte e disperazione” si legge nella descrizione ufficiale della nuova stagione. Nel cast, oltre a Jaime King, ci saranno anche Justin Chu Cary, Christine Lee, Zoe Marlett, Bobby Naderi, Kelsey Flower e Bechir Sylvain. Showrunner è John Hyams. Anche questa stagione, come la prima, sarà composta di 8 episodi.

Black Summer 2, le parole di Jaime King

"Quello che posso anticipare è che qualunque cosa pensiate che accadrà, non accadrà" rivelò la protagonista, Jaime King, due anni fa. "Vi manterrà sempre col fiato sospeso. I nuovi episodi avranno tratti umani molto reali. Ad esempio, una persona è egoista? Ha qualche motivo per esserlo, giusto? Cosa c'è nella psicologia di base di ogni personaggio? Questo è ciò che è così interessante della stagione, diventa davvero metaforica di com'è la vita. Ogni volta che ho letto il copione, non mi sarei mai aspettata di leggere quel tipo di contenuto". Poi, a proposito della serie: “Quando ho letto la sceneggiatura ho trovato delle cose che non avrei affatto immaginato. Si tratta di una storia che scende nel profondo della psicologia e nell’animo delle persone. Questa è la cosa più interessante: c’è un qualcosa di metaforico in Black Summer”.