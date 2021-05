Dr. Death, il trailer: Joshua Jackson è un chirurgo letale

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a maggio

Al centro della storia vi è il dottor Christopher Duntsch, tra i più carismatici e pericolosi chirurghi di Dallas. Una miniserie che promette di far parlare di sé, considerando come sia soltanto in parte romanzata, affondando le radici in una vicenda reale e dolorosa, appartenente alla storia moderna degli Stati Uniti d’America.