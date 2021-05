Eden, pubblicato il trailer ufficiale

“Eden” è una serie animata che narra di un una città priva di esseri umani. Siamo in un futuro molto lontano e l’assenza di uomini, donne e bambini si è protratta per migliaia di anni. Da tempo immemore l’unica forma di vita, per così dire, è rappresentata dai robot. Di colpo una bambina, Sara , si risveglia dalla stasi, mettendo in dubbio tutto ciò che è stato insegnato ai robot.

Due in particolare, E92 e A37, si ritroveranno a ricoprire in qualche modo il ruolo di genitori surrogati di Sara. Rapidamente si renderanno conto di quanto ci fosse di sbagliato nelle loro convinzioni sugli umani. La bambina va però tenuta al sicuro e i robot la allevano in un rifugio al di fuori della città di Eden. Tante le domande che Sarà non potrà fare a meno di porsi. Dove sono finiti gli altri umani? Da dove viene lei? Chi o cosa l’aveva posta in stasi e in che modo si è risvegliata di colpo?

“Eden” rappresenta un vero e proprio esperimento. Si tratta, infatti, del primo anime giapponese originale Netflix. A presentarlo è il regista Yasuhiro Irie (“Fullmetal Alchemist”), affiancato dal concept designer Toshihiro Kawamoto (“Cowboy Bebop”). Nomi importanti per un lancio che potrebbe dettare l’avvio di una nuova strada per la piattaforma in termini di produzioni animate.