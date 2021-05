Enlightened, dove vedere la serie tv con Laura Dern

'Enlightened - La nuova me', la serie tv targata HBO del 2011 con una straordinaria Laura Dern, è in arrivo su Sky e NOW. Ecco dove e quando vederla

Dopo una serie di spiacevoli eventi che hanno stravolto la sua vita privata, Amy Jellicoe (Laura Dern) , una responsabile acquisti di successo per una grossa multinazionale, la Abaddonn Industries, quando viene a sapere di essere stata demansionata perde le staffe e ha un crollo nervoso in ufficio, arrivando addirittura a minacciare il suo responsabile, col quale ha avuto una liason. Arrivata in fondo a una spirale di autodistruzione, per riprendersi se ne va due mesi alle Hawaii per un ritiro spirituale, un illuminante rehab per l'anima che dovrebbe aiutarla a rimettersi in sesto e ad affrontare la vita con un nuovo approccio improntato alla positività. Va tutto alla grande...fino a quando non arriva il momento di rientrare in California.

Amy va a stare dalla madre, Helen, ma, ci tiene a precisarlo, solo fino a quando non avrà riavuto indietro il suo lavoro. Si tratta di una soluzione temporanea, ma la sua fin troppo realistica e pungente genitrice sa bene che non sarà così, dunque bisognerà abituarsi a questa convivenza forzata. Il ritorno alla Abaddonn non va come sperato: la nostra vorrebbe essere un "agente del cambiamento" e fare qualcosa di concreto per cambiare in meglio il mondo e la vita delle persone, ma in tutta risposta viene punita con un nuovo demansionamento, un noiosissimo lavoro come data entry in un ufficio del seminterrato senza finestre e pieno di personaggi alquanto bizzarri, per usare un eufemismo.

Non va meglio sul fronte privato, e non solo per la difficile convivenza con sua madre, ma anche per le difficoltà che Amy incontra quando prova a riallacciare i rapporti con Levi, il suo ex marito. Riuscirà a tenere a bada la rabbia e la frustrazione a colpi di sessioni di meditazione e di manuali di self-help? Soprattutto: riuscirà a cambiare veramente la sua vita?