Night Court revival: Melissa Rauch di The Big Bang Theory protagonista

L'attrice diventata famosa per il ruolo di Bernadette nella mitica sitcom capitanata da Leonard e Sheldon vestirà i panni del personaggio principale del revival di Night Court, in Italia tradotta con il titolo di Giudice di notte. Rauch sarà pure una delle produttrici esecutive dello show

Melissa Rauch, l'attrice resa famosa dal ruolo di Bernadette interpretato sul set di The Big Bang Theory, sarà la protagonista della serie televisiva revival di Night Court, prodotta da Warner Bros.



Già alcuni mesi fa, ossia nel dicembre 2020, era stata annunciata la possibilità di un revival della mitica serie televisiva (in Italia tradotta con il titolo di Giudice di notte) ma allora Melissa Rauch compariva solo in veste di produttrice esecutiva. Oggi invece a quel primo ruolo da producer si aggiunge anche quello da protagonista.



L’attrice vestirà i panni di Abby Stone, la figlia del giudice che è stato il protagonista della serie originale, quell'Harry Stone interpretato dal compianto Harry Anderson (morto nel 2018 all'età di 65 anni a seguito di un ictus).