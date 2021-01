Dopo The Big Bang Theory, la nuova comedy di Chuck Lorre

“ United States of Al ” è il nuovo progetto di Chuck Lorre per CBS. Il celebre regista, sceneggiatore e produttore si è specializzato nel corso degli anni nelle comedy, offrendo al pubblico titoli indimenticabili.

Scritto e creato da David Goetsch e Maria Ferrari, lo show racconta la storia dell’amicizia tra Riley e Awalmir (chiamato Al dai propri amici). Il primo è un veterano dei marine che non riesce ad adattarsi alla vita di tutti i giorni, una volta abbandonato il campo di battaglia. Il secondo è invece l’interprete che lavorava con il suo team in Afghanistan, giunto negli Stati Uniti nella speranza di poter iniziare una nuova vita.

Chi è Chuck Lorre

Ogni nuovo progetto di Chuck Lorre non può che esaltare il pubblico, considerando i suoi precedenti. Il suo nome è noto per aver ideato e prodotto sitcom divenute celebri nel tempo. Il suo primo grande successo è stato “Roseanne”, tradotto in Italia come “Pappa e ciccia”. Dal 1997 al 2002 è stato invece impegnato sul set di “Dharma & Greg”, show della quale era il creatore, regista, sceneggiatore e produttore esecutivo.

Gli anni Duemila sono stati invece caratterizzati da due serie in particolar modo. Nel 2003 ha avuto inizio “Due uomini e mezzo”, con protagonisti Charlie Sheen e Jon Cryer. Una serie che ha fatto la storia della televisione americana moderna. Celebre lo scontro con Sheen, in seguito allontanato dal set e sostituito con Ashton Kutcher.

Nel 2007 ha invece inizio “The Big Bang Theory”. Un’approfondita analisi del mondo nerd, proseguita per dodici stagioni. Lorre si occupa anche dello spin-off “Young Sheldon”, partito nel 2017. Di grande appeal anche “Mom”, in onda dal 2013 a oggi, e ancora in corso.