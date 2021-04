Legends of Tomorrow 6, il trailer della nuova stagione

The CW ha rilasciato il nuovo trailer esteso della serie TV targata DC Comics. C'è anche un omaggio alle principesse Disney, con Zari trasformata in un cartoon Condividi:

L'emittente televisiva statunitense CW ha pubblicato il trailer di “Legends of Tomorrow 6”, la nuova stagione della serie TV dell'Arrowverse.

Legends of Tomorrow 6, cosa sappiamo approfondimento The Flash, il trailer della settima stagione L'elemento più interessante del trailer è il momento in cui Zari si trasforma in un personaggio animato, quasi fosse una principessa della Disney. Tra i protagonisti dello show, vedremo il ritorno di John Constantine (Matt Ryan), Mick Rory (Dominic Purcell), Nate Heywood (Nick Zano), Zara Tarazi (Tala Ashe) e Behrad Tarazi (Shayan Sobhian) per salvare il mondo per la sesta volta. Per quanto riguarda i produttori esecutivi dello show invece, troviamo Greg Berlanti (Arrow, The Flash, Supergirl), Phil Klemmer (Chuck), Grainne Godfree (The Flash), Keto Shimizu (Arrow), James Eagan (Ash vs Evil Dead) e Sarah Schechter (Arrow, The Flash).

Legends of Tomorrow 6, la sinossi del primo episodio approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad aprile The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di Ground Control to Sara Lance, la premiere della sesta stagione di Legends of Tomorrow, che andrà in onda la prima settimana di maggio. La quinta serie si era conclusa con Sara Lance rapita dagli alieni. La nuova stagione, quindi, vedrà la squadra impegnata alla ricerca del Capitano, e Sara intenta a trovare un modo per tornare a casa da Ava e dalla squadra. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio: "Dopo una notte passata a celebrare la sconfitta dei Fati, le Leggende scoprono che Sara (Caity Lotz) è scomparsa. Le Leggende restano scioccate nello scoprire che è stata presa dagli alieni. Ava (Jes Macallan) manda Rory (Dominic Purcell) e Behrad (Shayan Sobhian) seguono una pista per capire chi può aiutarli a trovare Sara, mentre Constantine (Matt Ryan) cerca di usare la sua magia. Nel frattempo, Sara fa tutto il possibile per cercare di scappare, il che include il rilascio di Aliens nella timeline, ma resta scioccata nell'apprendere chi si scopre essere uno dei suoi rapitori".