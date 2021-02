The Flash, il trailer della settima stagione

Un nuovo ciclo di storie dell’ Arrowverse è pronto a partire. A marzo arriverà su “The CW” la settima stagione di “The Flash”, in ritardo di alcuni mesi, facendo spazio a “ Superman & Lois ”, al via il 23 febbraio 2021 negli USA.

approfondimento

Superman & Lois, il trailer della serie

L’episodio che ha di fatto concluso la sesta stagione non era stato pensato per avere questo scopo. A causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), infatti, sono stati completati soltanto 19 dei 22 episodi previsti. È dunque venuto a mancare, di fatto, l’intero mini arco conclusivo. Non mancano dunque svariati colpi di scena tenuti in serbo per la settima stagione, che dovrebbe dunque partire con episodi esaltanti.

Lo showrunner Eric Wallace si è detto entusiasta: “Vorrei tutti potessero vedere subito l’episodio, scoprendo esattamente dove si trova Iris e cosa le è successo. Ci sarà inoltre una grande guest star delle prime stagioni che tornerà a trovarci. Non vedo l’ora che la gente lo veda e scopra come tutto si leghi a quello che sta facendo Eva. Il prossimo episodio sarà incredibilmente emozionante, da far venire le lacrime”.