Ironheart, novità sulla serie Marvel sull'erede di Iron Man

Chinaka Hodge scriverà la serie tv per i Marvel Studios: sarà lei la responsabile del team di sceneggiatori coinvolti nel progetto Condividi:

“Ironheart”, il progetto inizia a delinearsi. Variety ha fatto sapere che la Marvel ha scelto Chinaka Hodge per scrivere la sceneggiatura e occuparsi del team di sceneggiatori coinvolti nel progetto. Chinaka Hodge ha già lavorato al riavvio della serie Apple di “Amazing Stories” (reboot dello show anni ’80 di Steven Spielberg) e ha pubblicato due libri di poesia intitolati “For Girls with Hips: Collected Poems and Writings” e “Dated Emcees”.

Ironheart, cosa sappiamo approfondimento Disney annuncia 10 serie TV Star Wars e Marvel Dopo “WandaVision”, “The Falcon & The Winter Soldier” e “Loki” (in lavorazione), l'universo Marvel si espande per raccontare la storia dell’erede di Iron Man, Ironheart. La serie racconterà le avventure di un personaggio Marvel che ha fatto il suo debutto nei fumetti solo nel 2016: la studentessa dell’MIT Riri Williams. A vestire i panni della protagonista sarà Dominique Thorne, attrice 24enne al suo debutto come protagonista di una serie tv. L'abbiamo vista in “If Beale Street Could Talk” di Barry Jenkins e “Judas and the Black Messiah”, che ha vinto due premi agli Oscar 2021. Non c’è ancora una data di uscita per “Ironheart”, che sarà composto da 6 episodi di un'ora.

Dominique Thorne - ©Getty

approfondimento Hawkeye, terminate le riprese della serie tv Marvel: l'annuncio "Penso che mia madre avrebbe potuto rinnegarmi se non avessi accettato il ruolo” ha dichiarato Dominique Thorne a BlackFilmandTV. “Conoscevo Ironheart prima che mi avvicinassi al ruolo. Per me è quindi stato un momento impressionante pensare che sarei stata scelta per interpretare questa donna e ritrarla in tv". E poi ancora: "Mi ha attirato la storia. Al liceo, il mio motto era empatizzare con le persone. Ma anche responsabilizzarmi e responsabilizzare il prossimo. Questo tipo di storie con persone reali dietro a raccontare qualcosa di forte permette dei grandi cambiamenti e può essere d'ispirazione. Penso sia una delle cose più belle o potenti di cui questa forma d'arte è capace".