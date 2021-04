The Handmaid's Tale 4, il nuovo teaser: dove eravamo rimasti

La quarta stagione di “The Handmaid’s Tale” arriverà negli USA il 28 aprile 2021 . Il giorno dopo farà il suo esordio anche in Italia su Tim Vision. Episodi che si sono fatti attendere a lungo dai fan, considerando come l’ultimo ciclo sia andato in onda a metà 2019. La pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha avuto un impatto enorme sulla serie, che preannuncia una trama giunta al decisivo punto di svolta. Le pedine sono al proprio posto e la guerra pare ormai pronta a esplodere .

“Hulu” ha diffuso un nuovo teaser trailer della quarta stagione, mostrando una breve anteprima di quanto accadrà nel corso dei prossimi dieci episodi. Il filmato si apre con June in abiti ben differenti da quelli in cui siamo abituati a vederla. È fuori da Gilead e chiede a gran voce giustizia per tutte le donne torturate, imprigionate, uccise e sopravvissute, delle quali lei rappresenta la voce.

The Handmaid’s Tale 4, trama e cast

La sinossi ufficiale della quarta stagione di “The Handmaid’s Tale” spiega come June continui a ergersi come unica guida della ribellione delle donne prigioniere di Gilead, così come dei bambini costretti a vivere in quest’inferno.

I rischi però aumentano, il che la costringe a fronteggiare nuove e pericolose sfide. Così come visto nell’ultima stagione, i rapporti umani che ha stretto sono costantemente a rischio. Ha infatti bisogno di trasformarsi in un leader risoluto e spesso senza scrupoli per poter fare ciò che serve. Ciò vuol dire consumare se stessa e spesso prendere decisioni impopolari.

Ecco il cast della serie:

Elisabeth Moss

Joseph Fiennes

Yvonne Strahovski

Samira Wiley

Alexis Bledel

Ann Dowd

Max Minghella

Madeline Brewer

O-T Fagbenie

Amanda Brugel

Bradley Whitford

Sam Jaeger

The Handmaid’s Tale 3, dove eravamo rimasti

La terza stagione di “The Handmaid’s Tale” ha visto June tramutarsi in una vera e propria rivoluzionaria. Ha preferito restare a Gilead, nella speranza di poter salvare sua figlia Hannah. Ha però lasciato andare Nichole, la piccola che ha avuto in prigionia. Serena le ha consentito di farlo ma l’istinto di madre la conduce a una nuova trasformazione. Si schiera al fianco di suo marito e, insieme, danno vita a un piano mediatico per sfruttare l’immagine di June per riavere la bambina.

L’idea è quella di far scoppiare un caso diplomatico, facendo pressione sui governi stranieri. Tra mille difficoltà, June riesce a orchestrare un nuovo piano, sfruttando la partecipazione del Comandante Lawrence. Questi è però un codardo e un egoista e la sua fedeltà al progetto non è garanzia bastevole per la riuscita della fuga.

Gli episodi mostrano inoltre cosa avviene in altre città degli ormai ex Stati Uniti. A Washington le ancelle hanno sperimentato una nuova tortura. Le loro bocche vengono sigillate con del metallo. Un progetto che rischia di diffondersi nelle altre regioni. June vuol far conoscere la realtà al mondo ma è costretta a presenziare nei messaggi mediatici dei Waterford.

Negli episodi conclusivi Fred e Serena sembrano a un passo dall’accordo desiderato. Superano il confine in gran segreto, con la promessa di poter riavere Nichole. Serena convince suo marito a farlo, spiegandogli d’avere un accordo con Tuello.

I due vengono arrestati e ben presto l’uomo scopre d’essere stato tradito. Verrà processato mentre sua moglie sarà libera di poter vivere in Canada, nella speranza di ottenere dei diritti di maternità su Nichole. Fred ha però delle informazioni preziose e confessa un crimine del quale si è macchiata Serena. Si tratta dello stupro orchestrato da lei ai danni di June, perpetrato da Nick.

Il piano di fuga, intanto, è stato messo in azione. Molte ancelle portano delle bambine in casa del Comandante Lawrence, da dove partono verso l’aeroporto e la salvezza. Rischiano la vita molte volte ma infine tutti riescono a partire alla volta del Canada, eccezion fatta per June e poche altre. Tra le donne salve vi è Rita, che riabbraccia Emily e spiega a Luke che tutto questo è opera di sua moglie.