Community, Yvette Nicole Brown conferma: il cast vuole un film

In onda dal 2009 al 2015, la serie comedy è tra le più amate degli anni Duemila. Nel cast anche Donald Glover, ora al fianco di Phoebe Waller-Bridge nella serie in sviluppo “Mr & Mrs Smith”

Intervistata da “Variety”, ha spiegato: “Ogni mattina abbiamo una reunion. C’è un gruppo in cui ci mandiamo dei messaggi. Si scherza casualmente e non si sa mai chi inizierà la conversazione. Siamo in contatto quotidianamente. Il film? Credo stia arrivando. Non so quando ma so che tutti noi vogliamo farlo. È già metà della battaglia”.

Yvette Nicole Brown e il caso “Avengers: Endgame”

Yvette Nicole Brown è attualmente tra i protagonisti di “Cambio di direzione”, nuova serie in arrivo su Disney+, visibile anche su Sky Q e Now. I fan rimasero alquanto sorpresi nel vederla in “Avengers: Endgame”. Un ruolo secondario al fianco di Chris Evans, nella scena che vede lui e Tony Stark tornare indietro nel tempo in una missione disperata dopo la perdita del Tesseract.

La pellicola è stata avvolta da un manto di assoluta segretezza, il che ha coinvolto anche la storica interprete di “Community”. Ha spiegato, infatti, d’aver saputo d’essere effettivamente finita nel montaggio finale del kolossal soltanto vedendolo: “Mi fa ancora strano. È stato divertente apprendere il tutto. Ho mantenuto il segreto per due anni. L’abbiamo girato nel 2017 e il film è uscito nel 2019. La scena è stata realizzata mentre tutti sapevano di star girando unicamente le riprese di “Infinity War”. Quando ho visto la prima pellicola, nella quale non ero presente, mi sono detta che era stata comunque una grande esperienza, avendo lavorato con Chris e Robert. Quando poi ho visto “Endgame” sono rimasta scioccata in sala con i miei amici. Abbiamo urlato”.