Barry, il trailer della serie tv in arrivo su Sky

“ Barry ” è una dark comedy targata HBO in arrivo su Sky e NOW. Uno show targato HBO, in onda dal 2018. Ad oggi sono state realizzate due stagioni che hanno fatto incetta di candidature per quanto riguarda i principali premi televisivi statunitensi.

Barry fa parte del calendario di nuove serie TV in arrivo ad aprile su Sky. Tante le novità per gli abbonati, come The Nevers , nuova produzione HBO creata da Joss Whedon, in onda da lunedì 12 aprile alle 03.00, poi in replica alle 21.15 . Nello stesso giorno, spazio alla dark comedy con protagonista Bill Hader. Ad oggi sono stati prodotti 16 episodi in totale. I primi quattro andranno in onda su Sky Atlantic il 12 aprile dalle 22.15, dopo la replica di The Nevers. Altri due il 19, alle 23.15, mentre il doppio finale di stagione sarà disponibile il 26 del mese, sempre alle 23.15. Subito dopo, per esattezza il 3 maggio 2021, avrà inizio la trasmissione della seconda stagione . Barry sarà disponibile anche in streaming su NOW.

Barry, trama e cast

Il protagonista è l'ex marine Barry Berkman, che dà il nome allo show, un sicario "a basso costo", un uomo particolarmente solitario e depresso, che odia ciò che la sua vita è diventata. All'inizio della serie gli viene affidato un nuovo compito, uccidere un aspirante attore a Los Angeles. Accetta, seppur riluttante, e si mette sulle sue tracce, seguendolo fino a un corso di recitazione. In breve, però, si ritrova a essere accettato dal gruppo di studenti e dall'insegnante, Gene. Tutti credono che Barry sia uno di loro, e lui a quel punto decide di approfittarne per agguantare al volo una chance per stravolgere la propria esistenza. Stringe amicizia con Sally, studentessa particolarmente appassionata, e si dedica anima e corpo a questa sua nuova passione. Questo sembra essere il suo futuro, ma non sarà facile lasciarsi un passato così oscuro alle spalle. Barry dovrà trovare un modo per riuscire a tenere in equilibrio le due parti contrapposte della propria esistenza: aspirante attore "di giorno", killer a pagamento "di notte".

Negli anni la serie ha conquistato tre Emmy. Uno per il Miglior attore protagonista in una serie comedy a Bill Hader. L’altro a Henry Winkler, come Miglior attore non protagonista in una serie comedy.

Ecco il cast principale dello show: