Grey's Anatomy 17: torna Lexie Grey

Ammalata di Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), Meredith (Ellen Pompeo) continua a lottare tra la vita e la morte, attaccata ad un respiratore. Per questo motivo assistiamo a ciò che lei vive nella sua mente, uno spazio onirico che ha preso la forma di una spiaggia della California. Dopo aver incontrato, in questo mondo parallelo, Derek, George e DeLuca, ora Meredith ritroverà anche la sorella. Ancora non si sa per certo, ma è possibile che anche Mark Sloan torni a salutare Meredith. La stessa showrunner di questa stagione di Grey's Anatomy ha dichiarato che "ci sono buone chance che potremmo rivedere altri personaggi della serie sulla spiaggia insieme a Meredith".

Grey's Anatomy 17 sarà l'ultima stagione?

I fan del medical drama si chiedono se questa 17esima stagione sia l'ultima. Krista Vernoff, che sta scrivendo il finale di serie ha dichiarato a The Hollywood Reporter che "sta lavorando a un finale di stagione che possa funzionare anche come grand finale di serie". I motivi potrebbero essere due: prima di tutto il contratto di Ellen Pompeo, che da quasi 20 anni interpreta Meredith Grey e che avrebbe richiesto un aumento del compenso (che in ogni caso è il più alto per un’attrice in una serie da prime time). C'è da dire che Grey’s Anatomy è ancora molto amato dagli spettatori ed è uno dei prodotti di punta di ABC. “Ho chiesto alla produzione di avere notizie sul futuro della serie prima della fine di questa – ha dichiarato la sceneggiatrice Krista Vernoff - devo sapere se sarà l’ultima perché prevedo alcuni cambiamenti per alcuni personaggi, ma devo sapere cosa succederà per adattarne il destino. Ho delle idee in entrambe i casi, ma una cosa è scrivere una chiusura definitiva per i personaggi, un’altra è scrivere qualcosa che mi permetta un minimo di cliffhanger e di ‘benzina’ per la prossima stagione. Sto cercando di lavorare a entrambi gli scenari”.