Grey's Anatomy, la stagione 17 potrebbe essere l'ultima della serie tv

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, ecco le dichiarazioni della showrunner Krista Vernoff: “Sto lavorando a una conclusione che possa funzionare sia come finale di stagione che come finale di serie”

Grey’s Anatomy, le dichiarazioni sul futuro della serie tv

approfondimento

Le 15 serie tv USA che hanno influenzato i primi due decenni del 2000

È il 27 marzo 2005 quando il primo episodio della serie arriva sul piccolo schermo a stelle e strisce, il resto è storia, infatti dopo oltre quindici anni Ellen Pompeo riveste ancora i panni della protagonista.

The Hollywood Reporter ha appena rilanciato le parole della showrunner Krista Vernoff che ha parlato della possibilità di veder terminare lo show tra pochi episodi. Alcune fonti hanno infatti rivelato alla testata che da mesi sarebbero in corso le trattative per un possibile rinnovo del contratto di Ellen Pompeo, ma al momento non sembrerebbero esserci conferme di alcun tipo.