Grey's Anatomy, Patrick Dempsey ricorda il difficile ambiente

L'attore è tornato sul set dello show per girare alcune scene con Ellen Pompeo

Uno dei ruoli più celebri della carriera di Patrick Dempsey è senza dubbio quello di Derek Shepherd in “Grey’s Anatomy”. Si è scritto tanto in merito al rapporto tra l’attore e Shonda Rhimes e, ovviamente, in merito alla scelta di uccidere il famoso dottore.

Ogni rancore paventato dai media sembra però ormai acqua passata. L'attore ha infatti accettato di tornare sul set del medical show più famoso della televisione americana. Ha girato alcune sequenze della nuova stagione, legate a dei sogni avuti da Ellen Pompeo, la cui dottoressa Grey è alle prese con dei seri problemi fisici. Intervistato da "The Independent", Dempsey ha raccontato quale sia stata la propria esperienza, sottolineando come l'ambiente non fosse dei migliori, pur mostrandosi alquanto comprensivo in merito: "Credo sia difficile mantenere un ambiente salutare quando ci si ritrova a lavorare 17 ore al giorno, sei giorni alla settimana".

Qualcosa sembra però essere mutato col tempo. Il ritorno sul set gli ha infatti consentito di operare un paragone: "Ho notato come qualcosa sia cambiato nella leadership, in merito alle attività quotidiane. C'è maggiore uguaglianza tra i membri della troupe e, in generale, nelle dinamiche alla base della serie. Le persone sono cresciute, cambiate e hanno imparato. È quello che accade nella vita".