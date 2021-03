Il primo ritorno in “carne e ossa” dopo i due emozionanti avvenuti solo nella dimensione onirica nei primi episodi della diciassettesima stagione Condividi:

La stagione 17 di “Grey’s Anatomy” ha portato con sé svariati sguardi rivolti al passato. Le sorprese, però, non sono ancora terminate. Spazio anche per una guest star ancora in vita nell’universo narrativo di Shonda Rhimes. Si tratta di April Kepner, interpretata da Sarah Drew.

approfondimento Grey's Anatomy, la stagione 17 potrebbe essere l'ultima della serie tv Non sono stati forniti particolari dettagli sul suo ritorno sul set dell’amato medical show, ma di certo la sua presenza avrà un impatto sugli amici di vecchia data. L’addio alla serie da parte di Sarah Drew era avvenuto nel 2018, dopo ben nove anni trascorsi sul set. Nello stesso anno la serie aveva detto addio anche ad Arizona, ovvero Jessica Capshaw.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Viene dunque da chiedersi che fine abbia fatto April Kepner. Una vita serena, la sua. Si è trasferita a Seattle, dove vive con suo marito Matthew. Il suo principale impegno è fornire assistenza medica ai senzatetto. La situazione sarà ancora la stessa? Sono trascorsi degli anni e qualcosa potrebbe essere cambiato. È chiaro, però, che si tratterà di una guest star d’eccezione e non di un regular destinato a restare in ospedale a lungo.

Grey’s Anatomy 17, guest star approfondimento Grey's Anatomy 17, torna Patrick Dempsey e si parla di Coronavirus Come detto, April Kepner non è la prima guest star a far ritorno nella diciassettesima stagione di “Grey’s Anatomy”. Si tratta, però, della prima in carne e ossa. Gli altri grandi ritorni sono stati, infatti, relativi a personaggi defunti. Meredith ha potuto rivedere il suo grande amore. Derek Shepherd si è mostrato nuovamente, con Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo, insieme su una splendida spiaggia. Il tutto avviene nella mente della protagonista, ritrovata priva di sensi nel parcheggio dell’ospedale. In questa dimensione onirica ha modo di ritrovare il defunto marito, ma non solo.