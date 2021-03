Supergirl 6, il trailer dell'ultima stagione

La sesta stagione di “Supergirl” sarà anche l’ultima, come i fan dello show con protagonista Melissa Benoist ben sanno ormai da tempo. Un nuovo gruppo di episodi inediti per dare il definitivo addio al personaggio: The CW ha distribuito il trailer, che ha ovviamente aumentato enormemente l’hype degli appassionati.

Il filmato anticipa uno scontro a dir poco epico. Kara Danvers sarà ancora una volta circondata dai suoi amici. Tutti dovranno dare il massimo per riuscire ad avere la meglio contro Lex Luthor e Leviathan. Qualcuno pare più che chiaro, il viaggio finale di “Supergirl” sarà probabilmente il più ricco d’azione visto fino a oggi. Si tratta del capitolo conclusivo, dunque nessun limite posto alle scelte drama e, purtroppo, ai sacrifici. Stando a quanto è possibile leggere sul web, i fan temono di dover più volte far ricorso ai fazzoletti per asciugarsi le lacrime.

Supergirl 6, cosa sappiamo

La sesta stagione di “Supergirl” farà il proprio esordio, come da programma, il 30 marzo 2021, secondo la programmazione americana. Troverà spazio nello slot precedentemente dedicato a “Superman & Lois”, che andrà in pausa.

In seguito all’annuncio della conclusione dello show, Melissa Benoist ha ringraziato tutti per l’opportunità ricevuta, cruciale nel suo percorso artistico: “Mi ha insegnato una forza che non sapevo di avere, come trovare speranza nei luoghi più oscuri e che siamo più forti quando uniamo le forze. Quello per cui lotta ci spinge a essere migliori. Kara ha cambiato la mia vita in meglio e sarò per sempre grata”.

Stando alla trama, The CW ha diffuso la sinossi ufficiale del primo episodio dell’ultima stagione, “Rebirth”. Brainiac è ridotto in fin di vita. Il suo piano per fermare Lex è fallito miseramente. Supergirl e i suoi amici provano di tutto per salvarlo, dando inizio a una battaglia con Gamenmae.

Avendo avuto la meglio su Leviathan, la protagonista si prepara a una faccia a faccia con Lex. Questi ha sfruttato l’Ossidiana per riuscire ad avere il controllo sull’intero mondo, che ha subito un vero e proprio lavaggio del cervello da parte del villain. L’intero pianeta è ricco di seguaci di Luthor, incuranti del suo passato e delle cose orribili perpetrate. Lena sa bene quanto il fratello possa essere pericoloso. Decide così di chiedere l’aiuto all’intera squadra: Alex, J’onn, Dreamer, Kelly e Brainiac. Supergirl, però, capisce che il proprio sacrificio è l’unica via da poter seguire per fermare davvero Lex.