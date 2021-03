Greek Salad, serie TV sequel de L'appartamento spagnolo

“L’appartamento spagnolo” è un film cult per un’intera generazione. Giunto al cinema nel 2002, per la regia di Cedric Klapisch, Il personaggio al centro delle vicende narrate è Xavier, la cui crescita è analizzata da Klapisch in altre due pellicole, “Bambole russe” del 2005 e “Rompicapo a New York” del 2013.

Quelle atmosfere stanno per tornare, anche se stavolta il tutto avverrà sul piccolo schermo. Amazon Prime Video ha annunciato, infatti, svariati progetti originali francesi, tra i quali spicca “Greek Salad”. Si tratta di una serie sequel de “L’appartamento spagnolo” o, per meglio dire, di “Rompicapo a New York”. Si guarda al futuro, con l’attenzione rivolta non tanto a Xavier quanto ai suoi figli.

I due si chiamano Tom e Mia e partono alla volta di un’avventura ad Atene. Un totale di otto episodi che rispetteranno in pieno le atmosfere dei tre film. A garantirlo è il fatto che lo showrunner sarà proprio Cedric Klapisch. Per poter apprezzare lo show occorrerà avere un po’ di pazienza. Il suo arrivo sulla piattaforma è infatti previsto per il 2022. Un titolo già molto atteso dai fan, che sarà visibile anche su Sky Q.