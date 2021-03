I 90 anni di William Shatner, il capitano Kirk di Star Trek

approfondimento

Nato a Montréal il 22 marzo 1931, dopo un inizio di carriera sul grande schermo, in cui compare in pellicole importanti come Karamazov (1958) di Richard Brooks e Vincitori e vinti (1961) di Stanley Kramer, ottiene il grande successo di pubblico venendo scelto dal produttore Gene Roddenberry come protagonista di Star Trek, ruolo che continuerà a rivestire per decenni negli innumerevoli sequel (anche cinematografici), alcuni dei quali anche diretti da lui come Star Trek V – L'ultima frontiera, datato 1989. Negli anni '80 ha guadagnato ulteriore notorietà come protagonista della serie poliziesca T.J. Hooker, mentre vent'anni dopo sono arrivati anche importanti riconoscimenti artistici come l'Emmy e il Golden Globe vinto come miglior attore non protagonista della serie Boston Legal.