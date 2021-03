Loki, il primo poster della serie tv con Tom Hiddleston

L’11 giugno 2021 arriverà su Disney+ “Loki”, terza serie Marvel dopo “WandaVision” e “The Falcon and the Winter Soldier”, che ha da poco esordito

Il calendario Disney è alquanto fitto, soprattutto per quanto concerne i progetti legati al mondo Marvel. Si avvicina, infatti, l’esordio di “Loki”. Sulla celebre piattaforma ha fatto il proprio esordio “The Falcon and the Winter Soldier”, mentre la major pubblica un poster ufficiale con al centro Tom Hiddleston, nuovamente negli abiti della celebre divinità, amata da tutti i fan del MCU, in grado di interpretare il ruolo di villain ed eroe, a seconda dei casi.