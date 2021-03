La trama si divide tra thriller e storia d’amore, il tutto ambientato alla fine dell’universo conosciuto. Uno show tratto dal romanzo di Hugh Howey Condividi:

Lena Headey sarà la protagonista di “Beacon 23”, la nuova serie TV prodotta da Spectrum Originals e AMC Network. Ancora un’avventura sul piccolo schermo per l’attrice divenuta celebre in tutto il mondo grazie al ruolo di Cersei Lannister in “Game of Thrones”.

approfondimento Le migliori serie TV da vedere a marzo Totale cambio di registro per lei, considerando come il suo nuovo show rientri nel genere fantascienza. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo romanzo di Hugh Howey, principalmente noto per la trilogia del Silo. Un progetto nel quale Headey crede particolarmente, come dimostra il fatto che sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva.

approfondimento I migliori film da vedere a marzo Il creatore dello show è Zak Penn, che si è così espresso sulla presenza di Headey nel cast: “Era un’attrice meravigliosa e versatile già prima di riuscire a dare una delle performance più importanti della storia della televisione. Quindi, come dire, nessuna pressione”. Ad oggi non vi sono notizie relative a un eventuale arrivo di “Beacon 23” in Italia. La serie sarà in esclusiva su Spectrum per nove mesi, per poi approdare sulle piattaforme di AMC Networks.