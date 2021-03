Invisible Women: la serie tv dark comedy sul "potere" dell’invisibilità

La commedia dark tutta al femminile, in cantiere alla Sony Pictures Television, è l’adattamento televisivo del romanzo di Jeanne Ray intitolato “Calling Invisible Women”. Lo show parte dall’idea della paura innata nelle donne di essere invisibili e ci offre una visione molto attuale e interessante della condizione femminile. A occuparsi della sceneggiatura è Randi Mayem Singer, sceneggiatrice di capolavori comedy venati di drama come "Mrs.Doubtfire"

Sembra il titolo di una delle solite serie supereroiche, invece Invisible Women non è il classico show da wonder women, bensì una serie di genere dark comedy in cui non manca il colore rosa. Non rosa inteso come genere romantico, ma proprio come nuance simbolica delle donne, perché si tratta di un programma tutto al femminile che sta sviluppando Sony Pictures Television.

Uno show che parte da una delle più grandi paure di noi donne (uso il noi perché chi firma questo articolo lo è): il terrore di risultare invisibili. Timore che, ahinoi, che sono la storia e la società attuale a nutrire di giorno in giorno, di anno in anno e di epoca in epoca. Dai tempi di Eva o giù di lì.