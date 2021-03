'A casa tutti bene', al via le riprese della serie di Gabriele Muccino

Il 15 marzo cominceranno le riprese di 'A casa tutti bene - La serie', il primo progetto per la TV firmato dal regista, reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018 e vincitore ai David di Donatello 2019, prossimamente su Sky e NOW TV

Svelato il cast di A CASA TUTTI BENE – LA SERIE, il primo progetto per la TV firmato da Gabriele Muccino, reboot dell’omonimo film campione di incassi del 2018 del regista vincitore ai David di Donatello 2019. Le riprese della serie prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production - società di Leone Film Group - , inizieranno il 15 marzo a Roma, dove continueranno fino all’estate, per un debutto su Sky e NOW TV previsto nel 2021.