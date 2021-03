Hausen, cos'è successo negli episodi 5 e 6

Ecco cos'è successo nel quinto e nel sesto episodio della serie horror Sky Original 'Hausen', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Mentre il regalo di Kater si “scioglie” sotto il letto di Juri, il marito di Ingrid sniffa la roba venduta da Ninja e compagni. Tornata a casa, la moglie lo trova come al solito sulla poltrona, davanti alla tv. L'anziana inquilina va in cucina, e durante un attacco di tosse si ritrova a sputare sangue: non va bene. La donna che ha rapito Scherbe canticchia una canzoncina per bambini e fa sgocciolare un biberon pieno di latte nel collettore dei rifiuti… A proposito dell’ex compagno di Cleo: che fine ha fatto? È rinchiuso in casa della sopracitata Kathi con una catena alla caviglia, incatenato al calorifero.

Juri è sopravvissuto alla caduta. La casa ha provato a farlo fuori, ma suo padre è riuscito a salvarlo e a portarlo in ospedale. Si è fatto ovviamente molto male, ha un braccio e una caviglia rotti, ma si riprenderà. Intanto Jaschek, ancora scosso, viene a sapere da Cleo che c’è una ditta alla ricerca di un ingegnere energetico, e gli consiglia di proporsi per un colloquio. Mentre i due parlano, la casa fa apparire delle farfalline notturne, simili a delle piccole falene, dal condotto di aerazione, e una di queste va a “nascondersi” sotto il colletto del giubbotto del custode-manutentore.

Prima di pranzo, Bjorn e la sua famiglia pregano, ringraziando non si capisce bene chi per aver dato loro la forza di scongiurare l’invasione per un altro giorno. La macchia nera sulla parete della sala, però, racconta un’altra storia. In ospedale, Jaschek “consegna” la farfalla maledetta, come previsto. Juri, che si è ripreso un pochino, gli chiede la verità sulla morte della madre: e se si fosse trattato di un suicidio? Suo padre però respinge con forza quell’ipotesi. Ciò che è certo, in compenso, è che la sua caduta nella tromba dell’ascensore non è stato un incidente: qualcosa o qualcuno l’ha spinto. Loan ruba i soldi dalla cassaforte del mini market e va a parlare con Andrej, ma questi è impegnato con un’altra “allieva.” Intanto Ingrid va in ospedale per farsi visitare.

Cleo fa un finto colloquio di prova a Jaschek, ma quando arriva la domanda su sua moglie, l’uomo, già nervoso si irrita ancora di più. Alla fine, sotto l’influsso della presenza che ha preso possesso del palazzo, i due finiscono per fare sesso. Intanto Juri disegna Dennis…e il volto di una donna: sua madre. Dal letto a fianco del suo, da dietro la tenda, si sente un rantolo: a quanto pare c’è un’altra paziente. Ingrid, che ha appena saputo di non avere speranze di guarigione, va a trovarlo: ha saputo che era lì, e ha pensato di fermarsi a fare due chiacchiere. E’ lei a identificare Dennis, il bambino che era sempre solo, perché sua madre non era mai a casa. Successe tutto molti anni fa, pochi anni dopo la costruzione dell’edificio.

Jaschek scopre che il motore della sua auto è ricoperto di melma nera. Riesce comunque ad arrivare in tempo per il colloquio, ma scopre di avere le suole delle scarpe sporche della stessa sostanza. Cleo prepara il pollo al forno, ma a un certo punto squilla il telefono. Dall’altra parte non sembra esserci nessuno…fino a quando non si sente il pianto del piccolo. Pianto che poi sembra provenire proprio dal forno! Sconvolta, la donna estrae la teglia, ma per fortuna non trova il bambino. Poi comincia a perdere latte nero dai capezzoli… Intanto Jaschek in bagno cerca di pulirsi le scarpe, senza riuscirci. Allucinato, all’improvviso si ritrova nel suo stanzino del condominio, senza capire cos’è successo. Cade a terra…e sotto di lui si espande una macchia nera…