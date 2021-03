Stoffa da campioni: il trailer ufficiale della serie TV

Il 26 marzo 2021 farà il proprio debutto nel catalogo Disney+ la serie TV “ Stoffa da campioni: Cambio di gioco ”. Disney ha diffuso il trailer ufficiale, che offre un primo sguardo allo show. I 10 episodi prodotti si collegheranno direttamente a “Stoffa da campioni”, film del 1992 diretto da Stephen Herek. Uno show che riporta Emilio Estevez nei panni dell’allenatore Gordon Bombay, inserendo nuovi protagonisti. Un mix esaltante, atto a coinvolgere il vecchio pubblico con un’operazione nostalgia e, al tempo stesso, attirare spettatori più giovani. Ad aiutare in tale processo Lauren Graham , l’amatissima Lorelai Gilmore di “Una mamma per amica”.

Un nuovo “underdog” è però pronto a farsi largo nel panorama delle squadre locali. Evan Morrow è un giovane del posto che viene tagliato fuori dai Ducks senza troppe cerimonie. Un tempo si prestava attenzione ai singoli, alle loro storie. Si faceva gruppo. Oggi non conta altro che vincere per i Mighty Ducks.

Lui e sua madre Alex decidono, dunque, di creare una propria squadra di outsider. Non mirano a vincere ma quantomeno a far vacillare le convinzioni di chi porta avanti una spietata cultura della vittoria a ogni costo. Con l’aiuto di Gordon Bombay, riscoprono la gioia del pattinare sul ghiaccio e cimentarsi in questo sport per pura passione.

Il trailer spiega quello che è il pensiero di Alex. La donna non intende soltanto difendere suo figlio, bensì schierarsi contro un’intera cultura malsana. Vincere a ogni costo, trionfare sugli altri e trattare il prossimo come un avversario, sul campo come nella vita reale. La sua nuova squadra avrà l’obiettivo di dare una chance a tutti coloro che si sentono esclusi.