3/25 Showtime

Your Honor, episodio 2: Michael mette a punto un piano per creare una sorta di alibi per Adam, casomai dovesse essercene bisogno, ma il ragazzo è ancora troppo scosso per reagire. Intanto Charlie, il migliore amico di Desiato, chiede aiuto a qualcuno per far sparire la macchina incriminata. Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e il giovane Kofi Jones, incaricato di rubare l’auto per toglierla di mezzo, viene improvvisamente arrestato.

