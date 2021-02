Hausen, cos'è successo nei primi due episodi

Ecco cos'è successo nei primi due episodi della serie horror Sky Original 'Hausen', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri si trasferisce insieme a suo padre Jaschek in un tetro e disastrato palazzone di periferia. Mentre il genitore recupera le chiavi lasciate dal precedente custode e viene a sapere da un’inquilina, Cleo del settimo piano, che la caldaia è rotta, lui regala un’arancia a un senzatetto che sta frugando in un cassonetto. Il “vecchio gatto,” che si chiama Kater, prima gli chiede dove sia sua madre – “Tutti noi abbiamo una madre…” – e poi gli lascia un misterioso regalo di benvenuto, uno strano oggetto nero di forma esagonale. Un regalo di cui suo padre non dovrà mai sapere niente, precisa l’uomo.

Sul pianerottolo, Juri finisce per andare a sbirciare nel collettore dei rifiuti…e si accorge che viene usato da qualcuno per scambi di soldi in cambio di qualcos’altro… Poco dopo, mentre scende le scale incappa in tre ragazzi. Il capetto, il bullo Ninja, lo minaccia con un coltello alla gola: o gli porterà la copia delle chiavi in mano a suo padre, oppure non andrà a finire bene. Scherbe, rimasto senza un soldo, prova a rubare del latte in polvere al minimarket dall’altra parte della strada, ma la giovane Loan, la figlia del proprietario, lo scopre. Intanto Juri viene avvicinato da Dennis, un ragazzino che spesso si rifugia nella sala comunale condominiale perché sua madre torna a casa molto tardi.

L’appartamento nuovo è nuovo solo per modo di dire: più squallido di così, infatti, non potrebbe essere. Oltre a ciò fa freddo, e il rubinetto della cucina gocciola. Juri nasconde il regalo sotto il suo letto (una lurida brandina), e l’oggetto di notte emette una strana e inquietante luce. Il giorno dopo, Jaschek va a controllare il calorifero di Cleo, che è pieno di una strana melma nera. La donna ha un bimbo di poche settimane e un compagno, Scherbe, che è chiaramente dipendente da una qualche sostanza stupefacente.

Disperato, Scherbe va da Lenin, un vicino di casa che ha installato una stufa a legna. Oltre a lui ci sono altre persone, tra cui una donna che ha avuto un bambino da poco e che accetta di allattare il piccolo in cambio di una dose di roba. Poi, per sua fortuna, il neo-papà riceve in dono un po’ di soldi dagli altri inquilini. Jaschek, intanto, sta litigando con la caldaia, e a un certo punto si accorge che in un appartamento c’è qualcosa di anomalo. Come una furia, irrompe in casa di Lenin e spegne la stufa con un estintore: è troppo pericolosa.

Tornato a casa, il nuovo manutentore scopre da suo figlio che basta dell’aceto per sciogliere la melma nera, così prova a ripulire il locale caldaia in quel modo. La casa, però, non reagisce bene: la pressione nelle tubature comincia a salire a dismisura, e alla fine Jaschek, circondato da tubi impazziti e scoppi di vapore, è costretto a fermarsi. Intanto Scherbe sta rientrando dopo aver fatto un po’ di spesa. E’ contento, e dice al suo bambino che finalmente il giorno dopo se ne andranno. Cleo, fuori per lavoro, gli lascia un messaggio sulla segreteria telefonica per avvisarlo che l’appuntamento per vedere il nuovo appartamento è stato fissato, ma l’apparecchio, dotato di vita propria, lo cancella…

Dennis offre un gelato a Juri e gli racconta che sua madre torna sempre tardi, ma che lì non si è mai veramente soli. C’è sempre qualcuno (o qualcosa) che tutto sente e che tutto vede. Inquietante. In casa, Scherbe, tormentato da qualcosa che gli si è insinuato nella mente, vede riflesso sul vetro di una finestra Kater. Quando il piccolo scoppia a piangere, va totalmente in panico. Si risveglia davanti al collettore dei rifiuti, a terra. Del suo bambino, però, non c’è traccia: che l’abbia per caso buttato giù mentre non era padrone di sé?? Improvvisamente la caldaia riparte…