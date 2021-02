A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel finale di stagione

Ecco cos'è successo nel nono e nel decimo episodio della seconda stagione di 'A Discovery of Witches - Il manoscritto delle streghe' (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER ** Condividi:

A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel nono episodio Il penultimo episodio di ADOW2 è ambientato interamente nella Londra elisabettiana del 1951. Frustrata per il fatto di non riuscire a leggere l’Ashmole 782, Diana lo nasconde sotto un'asse del pavimento della camera da letto. Intanto Matthew ha ricevuto l’ordine di presentarsi al cospetto della Regina, ma ci andrà da solo, perché non sarà una visita piacevole, visto che Kelley è rimasto nelle mani dell’Imperatore.

approfondimento A Discovery of Witches 2, il cast della serie tv. FOTO La giovane strega si fa così accompagnare da Goody Alsop da suo marito per riprendere le lezioni. L’anziana donna non è in gran forma, ed è chiaro a tutti che a breve Diana sarà l’unica tessitrice in circolazione. E’ comunque abbastanza lucida da accorgersi che qualcosa tra i suoi due ospiti è cambiato…e, soprattutto, per capire che Diana è incinta! I futuri genitori si rendono conto che l’eccezionalità della cosa richiede il ritorno al loro tempo, perché è chiaro che restare in quel periodo storico adesso è veramente troppo pericoloso. Certo, dire addio a Jack non sarà facile, ma è necessario partire, anche perché sono rimasti nel passato per troppo tempo. Ad ogni modo, mentre Diana riprende i suoi studi insieme alle sue “colleghe” – è decisamente migliorata, e a quanto pare è pronto a manifestarsi anche il suo famiglio, il suo “essere guida,” che sembrerebbe essere un incrocio tra un draghetto e una fenice infuocata di nome Corra –, Matthew si reca a corte. Elisabetta non è contenta di sentire che non solo Kelley è ancora in Boemia, ma che, addirittura, il Libro della Vita non è stato trovato. Non si fida del vampiro, che gli sembra molto diverso da come lo ricordava, così ordina a Lord Burghley di andare a casa Roydon e di setacciare ogni angolo: quel volume deve saltare fuori! Con un manipolo di uomini, Cecil ribalta la residenza di Matthew, ma non trova niente di compromettente. Però c’è un'asse del pavimento che fa uno strano rumore…lo solleva, e sotto trova un manoscritto… Per strada si imbatte in Gallowglass, che vorrebbe intervenire, ma il fidato Pierre gli fa intendere di lasciar stare.

approfondimento Le serie tv in arrivo su Sky nei prossimi mesi. FOTO Intanto Matthew, in attesa del ritorno a corte di Lord Burghley, non può andare a prendere Diana, che decide di tornare a casa da sola. Lungo la via, però, incontra un preoccupatissimo Kit: a quanto pare è successo qualcosa al suo amato, devono assolutamente andare da lui! In realtà si tratta di una trappola architettata da Louisa, intenzionata a sbarazzarsi della strega che ha fatto perdere il senno a suo fratello. Dopo aver alleviato il dolore a un dente di Elisabetta grazie al suo sangue, Matthew capisce che la cosa migliore da fare è raccontarle la verità: sua moglie è una viaggiatrice del tempo, e lui non è il solito Matthew, bensì una versione futura. La confessione sembra fargli riconquistare credito nei confronti della sovrana, ma è la rivelazione della sua gloria futura – sarà ricordata nei secoli a venire come la più grande regina britannica – a renderlo nuovamente libero. Tornato a casa di corsa, il vampiro alza l’asse di legno…e sotto trova l’Ashmole 782!! E’ stato Jack a nascondere il Libro della Vita in un altro posto e a sostituirlo con un volume non compromettente. Ha corso un grosso rischio, lo rimprovera Matthew, che però gli dice anche che ha fatto la cosa giusta e che è orgoglioso di lui. In compenso Diana non si trova da nessuna parte: che fine ha fatto?

approfondimento Teresa Palmer, le foto più belle Noi spettatori lo sappiamo bene: è prigioniera di Kit e Louisa, che l’hanno portata in un posto al riparo da occhi indiscreti e che l’hanno incatenata. La vampira ordina al demone di sparare a quella maledetta strega, ma Diana si salva citando alcuni versi di un sonetto non ancora scritto, però decisamente pensato, di Marlowe, che rimane a dir poco spiazzato. Louisa a quel punto impugna la pistola e si prepara a sparare, ma nel momento del bisogno ecco comparire il famiglio della giovane tessitrice, Corra, che attacca gli aggressori. Rinchiusi in un cerchio di fuoco, i due ormai non sono più un pericolo. Sopraggiungono Matthew e Gallowglass, che hanno chiesto aiuto a Hubbard e ai suoi uomini per trovare quel luogo. Il vampiro ferma sua moglie appena in tempo, prima che sua sorella e il suo amico diventino un mucchietto di cenere. Per loro, comunque, non si mette bene. Imprigionati e incatenati, vanno incontro alla furia di Matthew, specialmente Louisa. A salvarla è Diana, che interviene giusto in tempo e convince suo marito, nuovamente in preda alla rabbia nel sangue, a placarsi. A casa, i due decidono di unirsi spiritualmente: Matthew beve da un punto vicino al cuore di Diana, e Diana dà a Matthew, sulla fronte, il bacio della strega. Uniti mente e cuore, ora si conoscono a vicenda nella maniera più profonda: ora nessuno potrà dividerli.

A Discovery of Witches 2, cos'è successo nel decimo e ultimo episodio approfondimento Matthew Goode, le foto più belle Il finale della seconda stagione di A Discovery of Witches si apre con Diana che, finalmente, ha imparato a controllare i suoi poteri. Adesso la giovane strega è in grado di fare quasi tutti i nodi, ma gliene manca ancora uno: il nono, il più complesso…quello necessario per poter tornare nel presente… A un certo punto, però, Goody si interrompe di scatto: ha sentito qualcosa, in città c’è un’altra tessitrice. Passeggiando per le strette vie del centro, Matthew sente odore di caffè. Impossibile, ribatte sua moglie, il caffè non è ancora arrivato in Inghilterra…dunque deve trattarsi di un viaggiatore del tempo… Il mistero è risolto nel giro di pochissimo: “l’intruso” è nientemeno che Stephen, il padre di Diana! L’uomo è ovviamente stupito quando si ritrova di fronte sua figlia adulta (l’ha lasciata treenne sul triciclo), ma non vuole e non può sapere altro. Il rischio di alterare il corso degli eventi è troppo alto. Stephen spiega di trovarsi lì per due motivi: per studiare usi e costumi dell’epoca, in quanto antropologo, e per andare alla ricerca dell’Ashmole 782. La fortuna sembra assisterlo, ma Diana frena il suo entusiasmo: il libro non si lascia leggere, probabilmente perché mancano tre pagine. Una è in loro possesso – arrivata alla famiglia Bishop grazie alle streghe di Gerusalemme, che a loro volta l’hanno ricevuta dal Rabbino ospite di Rodolfo II –, mentre delle altre due non si sa nulla. Diana confessa al padre la sua intenzione di portare il volume con sé nel presente, ma lui l’ammonisce: il Libro deve restare in quell’epoca, perché così dev’essere…e anche perché Knox lo sta cercando, dunque meglio non facilitargli il compito! Lo stregone, infatti, è troppo attratto dalle arti magiche, e bisogna assolutamente evitare che metta le mani su quel potente tomo.