Boris 4: Alberto Di Stasio conferma la nuova stagione della serie tv

Da tempo si discute della possibilità di realizzare una quarta stagione di “ Boris ”. Parte del cast principale si è espresso, negli anni precedenti, in favore di un ritorno sul set, ma nessun annuncio ufficiale era mai stato rilasciato. A ridestare le voci era stato il grande successo riscosso dallo show dopo il caricamento delle tre stagioni su Netflix. Ciò ha dimostrato come lo show sia ancora uno dei più amati dal pubblico nostrano, nonostante si sia concluso ormai più di 10 anni fa.

Per questo motivo le parole di Alberto Di Stasio hanno comportato una vera e propria esplosione di gioia sul web. L’interprete del direttore di produzione Sergio Vannucci ha preso parte a una diretta su Twitch, nel corso della quale ha spiegato come la quarta stagione si farà senza alcun dubbio. Ad oggi si continua a lavorare sulla sceneggiatura. Ecco le sue parole: “La quarta stagione di ‘Boris’ si farà. Penso sia una di quelle notizie che attendevano in tanti. Siamo contenti che si faccia. Credo gireremo gli episodi in estate. Il tutto andrà dunque in onda in autunno probabilmente, oppure agli inizi del prossimo anno. Sarà su una piattaforma e penso si tratterà di Netflix”.

Di Stasio non ha fornito alcuna anticipazione sui nuovi episodi: “Non saprei, francamente. Gli sceneggiatori sono ancora in fase di scrittura, senza il povero Mattia Torre, che era un bravissimo scrittore. Ci sono Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico. Forse se ne aggiungerà anche un altro”.