Batwoman 2, Black Mask tra i nemici della nuova stagione

A poche ore dalla messa in onda, un’indiscrezione riguardante il cast e la sinossi ha conquistato grande attenzione, infatti Entertainment Weekly ha riportato la notizia di Black Mask come uno dei villain della serie.

Batwoman 2: in arrivo Black Mask

Il magazine ha intervistato la showrunner Caroline Dries che ha svelato alcuni dettagli su ciò che vedremo a breve: “Abbiamo un paio di grossi cattivi in questa stagione. Uno che abbiamo conosciuto a metà della scorsa stagione, ovvero Safiyah, una sorta di tallone di Achille di Alice. E poi alla fine, sì, con la False Face Society, vedremo il leader di questo gruppo, Black Mask, nel corso della stagione”.

Caroline Dries ha quindi annunciato l’arrivo di un nuovo villain che darà filo da torcere alla protagonista. L’indiscrezione ha immediatamente entusiasmato il pubblico, curioso più che mai di conoscere le avventure della protagonista di questa seconda stagione.

Per quanto riguarda l’interpretazione, non ci sono notizie sull'attore, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli.

In merito al personaggio, Black Mask è stato tra i protagonisti del recente Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn con protagonista Margot Robbie (FOTO), in quell’occasione il ruolo fu ricoperto dall’iconico Ewan McGregor.