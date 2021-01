Batwoman 2, pubblicato un nuovo poster

Batwoman: il poster

Batwoman, è uscito il trailer della nuova stagione della serie TV

Nei mesi scorsi Javicia Leslie ha raccontato la produzione della seconda stagione della serie, interessata da un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), attraverso foto e video sul suo profilo Instagram.

Se alcune settimane fa l’account della serie ha svelato il trailer che ne ha mostrato i protagonisti principali, ora il pubblico ha potuto ammirare un nuovo poster che ha aumentato ulteriormente la curiosità.

L’immagine ritrae l’attrice intenta ad afferrare la maschera del suo costume, questa la didascalia: “Heavy is the head that wears the cowl." (pesante è la testa che indossa il cappuccio, un evidente gioco di parole con l'espressione dalle origini shakespeariane "Heavy is the head that wears the crown", cioè pesante è la testa di chi indossa la corona).