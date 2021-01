Carlo Gabardini a Sky TG24: l'intervista a uno dei creatori di SanPa

SanPa è la prima docu-serie italiana prodotta da Netflix e racconta in cinque episodi i primi 15 anni di attività di San Patrignano e del suo fondatore, la controversa figura di Vincenzo Muccioli. Carlo Gabardini, uno degli autori del progetto assieme a Gianluca Neri e alla casa di produzione milanese 42, è stato ospite a Timeline su Sky TG 24 e ha raccontato tanti retroscena della docu-serie. Innanzitutto spiegando le motivazioni che hanno spinto lui e i suoi collaboratori a scegliere di trattare proprio la storia della famosa comunità di recupero di tossicodipendenti che tutt’ora è attiva in provincia di Rimini.

Alla domanda sul perché è stata scelta la storia della famosa comunità di recupero aperta nel 1978 da Vincenzo Muccioli, Carlo Gabardini ha raccontato di condividere con Gianluca Neri “ un’antica curiosità nei confronti di questa storia ”. Per motivi anagrafici - dato che Gabardini è nato nel 1974 e Gianluca Neri tre anni prima, nel 1971 - gli autori chiaramente ricordano in prima persona la storia più verso la fine, verso gli anni del processo, quel 1995 che segnò indelebilmente la storia narrata.

Un processo raccontato da una rivista satirica



Ciò che fece riflettere ai tempi sia Gabardini sia Gianluca Neri è stato il fatto che un processo venisse raccontato da una rivista satirica, Cuore.

Quell’antica curiosità che animava i due autori è diventata nel 2018 lo spunto per lavorare a SanPa.



“Era il 2018 e andavamo in giro per i bar a chiedere e tutti avevano un’opinione su Muccioli. Molti però non sapevano se Muccioli era vivo, come erano andati i processi…” continua Gabardini durante l’intervista a Sky TG 24 (di cui potete vedere un estratto nel video in alto).



“Tutti erano pro o contro Muccioli e nessuno è entrato nel merito di cosa sia veramente accaduto”. Questa è la motivazione numero uno che ha spinto i creatori della documentazione-serie a parlare di San Patrignano e del suo fondatore.