I prossimi progetti dei produttori di SanPa, annunciati da Variety

La docu-serie SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano sta ottenendo grande successo, classificandosi al secondo posto tra i titoli più visti su Netflix in Italia (appena dopo Bridgerton).

Disponibile in 190 Paesi, la serie riscuote consensi anche all’estero, come rivela Variety.

Il magazine statunitense ha appena intervistato i creatori della serie televisiva che racconta i primi 15 anni della famosa comunità di recupero per tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli.



La casa di produzione a cui si deve SanPa è la milanese 42, fondata dall'autore televisivo, scrittore, conduttore radiofonico e blogger Gianluca Neri assieme a Nicola Allieta, Andrea Romeo, Christine Reinhold e Marco Tosi.



Interpellati da Variety, hanno svelato tre delle nuove produzioni in lavorazione, rispettivamente un lungometraggio e altre due docu-serie come SanPa.



Un film ispirato al memoir di Vittorio De Sica La porta del cielo, una docu-serie sull’omicidio di Yara Gambirasio avvenuto nel 2010 e un’altra su Gianfranco Franciosi, il meccanico nautico che ha trasportati quintali di cocaina attraverso l’Atlantico per conto dei cartelli colombiani e spagnoli, sono i progetti in fieri in casa 42.