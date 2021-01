Revival della serie Dexter, Michael C. Hall: "Non ho amato il finale"

In arrivo dieci episodi, che non cancelleranno le prime stagioni. Svelato l’attore che interpreterà il villain Kurt

I fan di “ Dexter ” sono rimasti profondamente delusi dalla stagione conclusiva dello show e, in particolare, dall’episodio finale andato in onda nel 2013. Per questo motivo la notizia di un revival ha ottenuto un riscontro eccellente sul web. Il celebre serial killer, interpretato da Michael C. Hall , tornerà sul piccolo schermo, come annunciato da Showtime.

Non è ancora giunto il tempo di mettere piede sul set e iniziare a girare, ma la produzione è già attiva in merito. Sappiamo che gli episodi da produrre saranno dieci e Hall non potrebbe essere più entusiasta all’idea. Così come i fan, anche l’attore non sembra aver apprezzato la conclusione scelta per l’ultima stagione andata in onda.

Intervistato da “The Daily Beast”, Michael C. Hall si è così espresso in merito al ritorno nei panni del celebre personaggio: “Le persone hanno ritenuto quella conclusione insoddisfacente. C’è sempre stata la speranza che, prima o poi, emergesse una storia che valesse la pena di raccontare. Faccio parte di quel gruppo di persone che si sono chieste cosa fosse successo a quel ragazzo. Sono entusiasta di poter tornare indietro. Non ho mai avuto l’opportunità di interpretare un personaggio a distanza di così tanti anni”.