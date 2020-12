Dexter, dettagli sulla trama e quando inizieranno le riprese

Grande attesa da parte dei fan per l’arrivo in televisione del revival di “ Dexter ”. La serie TV targata “Showtime” tornerà con una nuova stagione, che rivedrà Michael C. Hall nei panni del celebre serial killer.

Parole molto importanti per i fan, particolarmente delusi dal modo in cui le avventure di Dexter si erano concluse. Tante le polemiche sul web per l’ultima stagione e, in particolare, per l’ultimo episodio. Sarà ora possibile tornare allo splendore dei primi archi narrativi.

Clyde Phillips , membro del team di produttori del revival di “Dexter”, ha spiegato al pubblico come lo show potrebbe ripartire da zero, in un certo senso: “Non vogliamo che questa sia la nona stagione di ‘Dexter’. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della stagione e i nuovi episodi rifletteranno proprio il tempo trascorso. Non vi sarà alcuna somiglianza con il finale della serie. Si tratta di una chance grandiosa per riscrivere un secondo epilogo”.

Il personaggio di Kurt

approfondimento

Le migliori serie tv da vedere a dicembre

Stando alle prime indiscrezioni, Dexter potrebbe ritrovarsi a fronteggiare un nuovo personaggio di nome Kurt. Un uomo di circa 50 anni, che avrà un ruolo cruciale nei prossimi episodi. Pare possa essere un camionista del Nord America. Un uomo molto apprezzato all’interno della propria comunità. È costantemente impegnato nel riuscire a togliere suo figlio Matthew dai guai. I due potrebbero essere al centro di una serie di omicidi.

Per quanto riguarda la scelta attoriale, pare che la produzione avesse contattato inizialmente Tim Robbins. Con l’attore non sarebbe però stato trovato il giusto accordo. I riflettori sono ora puntati su John Cusack.

Dexter, dove eravamo rimasti

Nell’ottava stagione di “Dexter”, ormai non più definibile ultima, si vede il deterioramento del rapporto tra il protagonista e sua sorella Debra. L’uccisione di LaGuerta ha cambiato le carte in tavola, sconvolgendo e tormentando la donna, divenuta una cacciatrice di taglie.

Torna in città Hannah, ex di Dexter sulle cui tracce vi è proprio Debra, che intende incastrarla per omicidio. Suo fratello però sembra provare ancora qualcosa di molto forte per lei. Il sogno di Dexter sarebbe proprio quello di chiudere alcune questioni in sospeso e scappare con Hannah, insieme col figlioletto Harrison.

Il suo piano però vede coinvolta Deb in qualche modo. La vita di Hannah è in pericolo a causa di Daniel, che Dexter cattura e non uccide, provando a respingere quell’urgenza. Lo consegna a sua sorella, intanto tornata in Polizia. L’uomo però scappa e ferisce gravemente la sorella, che finisce in stato vegetativo. La sua ora è segnata. Dex lo uccide e, come ultimo atto caritatevole, stacca la spina a sua sorella. Inscena poi la sua morte in mare e dà il via a una nuova vita in Oregon, mescolandosi tra i taglialegna. Il piccolo Harrison è invece tra le mani di Hannah, che potrà iniziare una nuova vita con lui.