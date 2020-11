Dexter revival, le anticipazioni dello showrunner

Lo showrunner Clyde Phillips , come riportato da “Tv Insider”, ha rilasciato alcune anticipazioni sulla nuova serie, aumentando l’hype dei fan dello show: “Ci muoviamo in avanti, avvicinandoci a un finale che, come diceva Chekhov, sarà sorprendente ma inevitabile”.

I fan di “ Dexter ” sono entusiasti all’idea di poter apprezzare nuovi episodi della serie TV. Showtime ha annunciato ufficialmente la messa in produzione di un revival. Vi sarà dunque il ritorno sul piccolo schermo di Dexter Morgan, interpretato da Michael C. Hall .

Inutile dire che non avrà fine la lotta interiore che si consuma, giorno dopo giorno, all’interno della mente di Dexter. Il Passeggero Oscuro non è svanito, anzi: “Sarà più radicato di quanto non sia mai stato. Sarà una voce che non potrà più essere ignorata. Stiamo parlando di Dexter. Moriranno delle persone”.

Vi sarà spazio per alcuni volti familiari. In merito non sono stati fatti nomi precisi, oltre a quello ovvio di Michael C. Hall, ma i fan credono possa trattarsi di Harrison , il figlio di Dexter, oggi adolescente. Il protagonista si ritroverà nuovamente a fare i conti con un temibile avversario. Qualcuno del livello del Trinity Killer o del procuratore Miguel Prado, interpretati rispettivamente da John Lithgow e Jimmy Smits.

Dal finale dell’ottava stagione saranno trascorsi ben otto anni , così come dal 2013 al 2021, rispettando il reale periodo trascorso da quando il pubblico ha detto addio al personaggio: “Dexter sarà in un nuovo posto, da qualche parte dove non lo abbiamo mai visto prima”.

Dexter, dove eravamo rimasti

Inutile dire che da qui in poi si entra in zona Spoiler Alert. Nell’ottava e ultima stagione, per ora, di “Dexter”, si vede il rapporto tra il protagonista e sua sorella Debra ormai del tutto compromesso. Lei ha detto addio al proprio distintivo dopo l’uccisione di LaGuerta. Si è tramutata in una cacciatrice di taglie.

Torna in città Hannah, alle cui calcagna c’è proprio Debra, che intende incastrarla per omicidio. Tra lei e Dexter pare tornare a galla il vecchio sentimento di un tempo. Rapporti tesi e il protagonista che non vorrebbe altro che lasciarsi tutto alle spalle, chiudere alcune questioni in sospeso (uccidendo le sue ultime vittime) e scappare con Hannah e Harrison, cambiando vita.

La vita di Hannah è in pericolo a causa di Daniel, che Dexter riesce a catturare e non uccidere, non sentendo più quell’urgenza. Lo consegna a Debra, intanto tornata in Polizia. Tutto viene però stravolto in pochi attimi. Daniel scappa, ferendo gravemente Deb, che finisce in stato vegetativo. Dexter gli dà la caccia e lo uccide.

Hannah scappa da Miami con Harrison, mentre Dexter decide di staccare la spina alla sorella, per poi simulare la propria morte in mare. Rendendosi conto d’aver portato solo morte e distruzione ai suoi cari, si auto esilia in Oregon, dove lavora come taglialegna.