Ultima stagione per 'Tin Star', che per l'occasione si sposta a Liverpool. Jack, Angela e Anna sono pronti alla resa dei conti: come andrà a finire? L'appuntamento è su Sky Atlantic mercoledì 30 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Tim Roth torna a vestire i panni del tormentato detective Jim Worth nell’ultimo, esplosivo atto di TIN STAR, la serie originale Sky inglese creata da Rowan Joffé. Un emozionante epilogo in sei episodi - da mercoledì 30 dicembre alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV- in cui Jack, Angela e Anna Worth dovranno chiudere una volta per tutte i conti con i loro fantasmi, per un terzo capitolo ricco di colpi di scena in cui, a distanza di vent’anni, vecchi rancori personali e oscuri crimini del passato si intrecceranno al presente della famiglia Worth.