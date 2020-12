Tin Star: Liverpool, la trama della stagione finale della serie tv

Su Sky Atlantic sta per arrivare la stagione finale della serie tv con Tim Roth, 'Tin Star: Liverpool'. L'appuntamento è per mercoledì 30 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

La terza e ultima stagione della serie tv con Tim Roth debutterà su Sky Atlantic mercoledì 30 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV): ecco cosa ci aspetta. CLICCA QUI: Tutto su Tin Star

Tin Star: Liverpool, la trama

Nella seconda stagione di Tin Star, dopo la morte del piccolo Peter (Rupert Turnbull) e dopo le rivelazioni di Whitey (Oliver Coopersmith, clicca qui per un recap dei primi due capitoli della serie tv), Jim/Jack (Tim Roth) e Angela (Genevieve O'Reilly) decidono di rivelare la verità ad Anna (Abigail Lawrie), che nel frattempo si è allontanata da loro e ha chiesto ospitalità al pastore Johan Nickel (John Lynch) presso la colonia degli Ammoniti di Prairie Field. In sostanza, Anna non è figlia del personaggio di Tim Roth, bensì di un criminale di Liverpool con cui sua madre rimase coinvolta quasi due decenni prima, quando lavorava come cameriera in un pub che in realtà era la sede da cui veniva gestito un racket. Jim/Jack e il suo vero padre a un certo punto si trovarono a scontrarsi: il primo è morto (peraltro ucciso dallo stesso Jack, proprio per salvare Angela e la neonata Anna), il secondo ora è braccato da un misterioso e potente individuo che ha mandato lì, a Prairie Field, i suoi scagnozzi per regolare i conti…

Come ben ricorderanno i fan della serie, la S02 termina con una vera e propria carneficina (clicca qui per il recap del finale della seconda stagione di Tin Star), ma i Worth sono sopravvissuti, e si sono dati appuntamento in un posto preciso: un pub di Liverpool. Si ritroveranno lì, e poi si metteranno all'opera, cioè stermineranno tutti quelli che li vogliono morti. D'altronde c'è un assoluto bisogno di chiudere certe questioni rimaste in sospeso, altrimenti non potranno mai vivere in pace ed essere veramente al sicuro.