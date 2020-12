Aspettando 'Tin Star 3': cos'è successo nelle prime due stagioni

La terza e ultima stagione della serie tv con Tim Roth debutterà su Sky Atlantic mercoledì 30 dicembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Whitey ha scoperto che Jim/Jack – responsabile della caduta di sua madre nell’inferno dell’alcolismo a causa di una delicata operazione di polizia finita male avvenuta svariati anni prima, operazione a cui Jim/Jack prese parte infiltrandosi sotto copertura – è stato ricollocato in Canada dal programma protezione testimoni, e per questo motivo ha deciso di seguirlo fin lì: per vendicarsi. La sua vendetta, però, inizialmente non va come previsto, e invece di uccidere il suo target il ragazzo finisce per uccidere il povero Peter, di soli cinque anni. Per la famiglia Worth si tratta di un colpo durissimo: Angela, la moglie di Jim/Jack, sente il bisogno di allontanarsi da suo marito e dalla violenza che porta con sé, ma anche Anna, la figlia maggiore, è distrutta dalla perdita del fratellino. Whitey approfitta della sofferenza della ragazza per avvicinarsi a lei nella speranza di portare comunque a termine il suo piano. Ma finisce per innamorarsene...

Lo sceriffo Jim Worth – il nuovo capo della polizia di Little Big Bear, una tranquilla cittadina canadese sulle Montagne Rocciose – si ritrova ad avere a che fare con numerosi fastidi a causa della costruzione e dell’imminente apertura di un nuovo impianto industriale di raffinazione del petrolio che ha attirato nella zona orde di individui allo sbando in cerca di soldi facili e di “lavoretti extra” vicino al confine. Tra questi c’è anche il giovane Whitey, che in realtà è una vecchia conoscenza di Jim, che tra l’altro non si chiama neanche Jim: il suo vero nome, infatti, è Jack, e Jack è anche il violento alter ego che prende il sopravvento quando Jim alza un po’ troppo il gomito e perde la lucidità.

Finalmente Jim/Jack scopre che a uccidere Peter è stato Whitey, ma soprattutto scopre chi è veramente il ragazzo: si tratta si Simon Brown, il figlio di Helen, la sua amante in una vita precedente, quando lavorava sotto copertura come infiltrato. E ora Whitey è solo con Anna. In una disperata corsa contro il tempo, Jim/Jack riesce a raggiungere i due, nascosti in una baita nel bosco, e a uccidere il ragazzo – che in realtà non ha mai avuto intenzione di fare del male ad Anna –, ma viene colpito a una gamba da sua figlia, furiosa con lui, un assassino spietato, un uomo che in vita sua non ha fatto altro che portare ovunque morte e sofferenza.

Mentre Elizabeth comincia a mettere in atto un piano di fuga – ha perso ogni punto di vantaggio che aveva, e inoltre la nativa Jaclyn, che in teoria doveva essere la sua alleata-chiave, ora la sta ricattando –, Angela e Jim/Jack hanno un acceso confronto: non potranno mai ricomporre la loro famiglia, non si può tornare indietro da certi errori. Ma Jim/Jack non si dà per vinto: proteggerà Anna e prima o poi la riporterà a casa. Non si arrenderà.

Nonostante abbia perso molto sangue, Jim/Jack riesce a sopravvivere. Ripresosi, si mette immediatamente alla ricerca di Anna. In realtà né lui né Angela devono cercare molto: la ragazza, infatti, è stata ricoverata in ospedale dopo aver tentato il suicidio. Anna però non vuole saperne di tornare a vivere con i suoi genitori, così chiede alla madre e al padre di Rosa, il Pastore Johan Nickel e sua moglie Sarah, di accoglierla nella loro comunità. Johan accetta…ma Anna non sa che anche lui, proprio come i genitori da cui sta fuggendo, nasconde un segreto pericoloso: è infatti coinvolto con il cartello messicano della droga.

Anna raggiunge una piccola comunità di devoti cristiani, gli Ammoniti di Prairie Field. Decide di farla finita e prova a impiccarsi in una stalla, ma viene trovata dalla coetanea Rosa, che la salva. Dalle stalle alle…stalle: contro ogni previsione Elizabeth viene licenziata dalla North Stream Oil, e si ritrova disoccupata e da sola a Little Big Bear. Nonostante casa sua abbia bisogno di evidenti ristrutturazioni – che non verranno mai effettuate a causa della mancanza del necessario cash –, decide di ospitare Angela – coinvolta quanto lei nella fine di Louis Gagnon – e di aiutarla a trovare sua figlia.

approfondimento

Tin Star 3, le foto della stagione finale della serie tv con Tim Roth

Intanto è sparito un carico piuttosto importante di cocaina portato in Canada da Johan. Dopo alcuni giri, la droga è finita nelle mani di Elizabeth, che spera di usarla per sistemare le cose con Jaclyn, ma ovviamente nulla va come previsto. In compenso i coniugi Worth sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo e tornano a fare squadra. Johan riceve una visita e una telefonata decisamente poco gradite: la visita di Jim/Jack, intenzionato a riprendersi sua figlia, e la telefonata di un uomo che lo avvisa che il cartello non è contento della sparizione della roba. Elizabeth viene inaspettatamente aiutata da Jim/Jack - che vuole sbarazzarsi di una testimone scomoda per la moglie - e riesce a darsela a gambe: addio Little Big Bear, a mai più rivederci!

Il carico di cocaina miracolosamente ricompare: era finito nelle mani dei Worth, ma alla fine Jim/Jack e Angela decidono di restituirlo a Johan, per chiudere una volta per tutte la faccenda. Tutto è bene quel che finisce bene…più o meno! Presso la colonia degli Ammoniti, Jim/Jack scopre di essere tenuto d’occhio da un cecchino che ha legami col suo passato, quando stava a Liverpool.

Facciamo un salto indietro. In occasione dei suoi diciotto anni, i Worth decidono di rivelare ad Anna la verità: lei non è figlia di Jim/Jack, ma di un criminale di Liverpool che gestiva un racket in un pub presso cui Angela lavorava come cameriera. Jim/Jack e il suo vero padre a un certo punto si trovarono a combattere contro un nemico comune: il primo è morto (peraltro ucciso dallo stesso Jack), il secondo ora è braccato da questo criminale che ha mandato lì, a Prairie Field, i suoi scagnozzi per regolare i conti…cioè per farl fuori lui e anche Angela…

Anna finalmente si riconcilia coi genitori ed è pronta a fuggire insieme a loro, cambiando identità. Viene però ritrovato il cadavere della povera Rosa: è la vendetta del cartello per quanto successo. Ma non è finita qui: i messicani hanno promesso di tornare presso la colonia e di sterminare tutti gli abitanti. Nessuno può sperare di fregarli e di passarla liscia. Alla fine Jim/Jack, Angela e Anna decidono di aiutare i Nickel e gli Ammoniti. In un sanguinoso scontro a fuoco, Johan e Sarah muoiono, e la comunità viene praticamente annientata…una vera e propria carneficina… I Worth se la cavano, ma non è ancora finita: bisogna tornare in Inghilterra e chiudere certe questioni rimaste in sospeso, altrimenti non potranno mai vivere in pace ed essere veramente al sicuro. Divisi - così sarà meno rischioso e daranno meno nell'occhio - si dirigeranno tutti e tre nello stesso posto: un pub di Liverpool. Si incontreranno lì, e poi si metteranno all’opera, cioè stermineranno tutti quelli che li vogliono morti. E’ tempo di chiudere i conti col passato, e questa volta per sempre.